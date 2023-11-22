Пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбоях в работе соцсети

Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе социальной сети.

В среду, 22 ноября, россияне рассказали, что при открытии сайта появляется уведомление «Страница временно недоступна. Пожалуйста, попробуйте позже». Также возникли проблемы в работе мобильного приложения и встроенных в него сервисов.

«Пользователи могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов. Мы работаем над восстановлением доступа в полном объеме», — рассказали в пресс-службе социальной сети.

Как следует из данных сервиса Downdetector, пользователи начали массово жаловаться на проблемы с доступом в соцсеть начиная с 15:00 мск. Как следует из жалоб, 61% пользователей не может войти на свою страницу, а 33% не имеют возможности использовать приложение.

Ранее, 13 ноября, клиенты Сбербанка столкнулись с трудностями в работе мобильного приложения при выполнении денежных переводов. Неполадки были оперативно устранены.

До этого, 1 ноября, Сбербанк сообщил об устранении сбоя в работе старых версий приложения. Неполадки были вызваны техническими работами.