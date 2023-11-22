Болгарские депутаты отклонили вотум недоверия правительству Денкова

Парламент Болгарии отклонил предложение о вотуме недоверия правительству Николая Денкова, внесенное тремя оппозиционными партиями. Депутаты обвиняли действующий кабинет министров в неспособности гарантировать национальную оборону и безопасность страны. Это уже вторая попытка отправить в отставку болгарское правительство, которое пришло к власти только в июне 2023 года после двух лет политического кризиса.

В чем суть претензий к камбину Денкова

Предложение о вотуме недоверия правительству Болгарии внесли представители партий «Возрождение», «Есть такой народ» и коалиция «Болгарская социалистическая партия за Болгарию». В голосовании приняли участие 226 из 240 законодателей, 155 высказались против, 71 — за. Чтобы отправить правительство в отставку, необходим 121 голос.

У этих трех партий, вместе взятых, и есть 71 место в болгарском парламенте. Всего же оппозиция имеет 108 мандатов. Лидер «Возрождения» Костадин Костадинов при этом пытался сыграть на противоречиях, существующих внутри правящей коалиции ГЕРБ — «Демократическая Болгария».

Это была третья попытка провести голосование по вотуму недоверия. На двух предыдущих, 16 и 17 ноября, на заседании не собирался кворум.

В октябре эти же три партии уже пытались отправить правительство в отставку: тогда основой для вотума недоверия депутаты назвали провалы кабинета министров в области энергетики.

В июне 2023 года после двух лет политического кризиса и нескольких внеочередных выборов подряд болгарские проевропейские партии пошли на сделку: первые девять месяцев страной управляет правительство «Демократической Болгарии», следующие — ГЕРБ. Дальнейшие планы пока не известны.