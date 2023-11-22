Минкульт Украины заявил, что договорился с музеем в Амстердаме о скифском золоте

Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины договорилось с Музеем Алларда Пирсона в Амстердаме о передаче стране коллекции скифского золота. Об этом украинское ведомство сообщило в своем Telegram-канале 22 ноября.

«Уже скоро скифское золото вернется на Украину. МКИП и Музей Алларда Пирсона достигли официальных договоренностей об условиях возвращения экспонатов», — говорится в сообщении.

В министерстве назвали возвращение артефактов особого исторического и культурного значения знаковым и многогранным процессом, который сочетает в себе как правовое, так и музейное дело, а также дипломатическую и логистическую деятельность.

Отмечается также, что Музей Алларда Пирсона отказался от взыскания с украинской стороны стоимости хранения экспонатов в течение девяти лет.

В июне председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов сказал, что золото скифов стало российской собственностью после воссоединения Крыма с РФ. Он выразил мнение, что коллекция может пропасть, поскольку не доедет до Киева из Амстердама. Он считает, что если золото исчезнет, то его никто не сможет найти, так же как Янтарную комнату Екатерининского дворца.

9 июня Верховный суд Нидерландов отклонил кассационную жалобу крымских музеев, оспаривавших правомерность передачи Украине принадлежащих им ценностей, которые были вывезены в Нидерланды в 2014 году для экспонирования на выставке в музее Алларда Пирсона.

В октябре 2021 года апелляционный суд Амстердама вынес решение о передаче скифского золота в собственность Украины «до стабилизации ситуации» на полуострове. В январе 2022-го музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на данное решение.

Под скифским золотом подразумеваются экспонаты, отправленные в феврале 2014 года на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» в музей Алларда Пирсона в Амстердам. Всего в столицу Нидерландов было направлено более 2 тыс. предметов. Однако после референдума и вхождения Крыма в состав РФ они так и не были возвращены обратно в музеи.