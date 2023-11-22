Украинская гимнастка извинилась за слова о ненависти к Польше

Украинская гимнастка Влада Никольченко извинилась за слова о ненависти к Польше и ее жителям, после того как федерация гимнастики Украины возбудила дисциплинарное дело в отношении спортсменки.

Никольченко написала пост с резким высказыванием в одной из соцсетей после своего участия в международном турнире по художественной гимнастике в Варшаве. В связи с этим украинская федерация гимнастики сообщила, что по заявлениям спортсменки возбуждено дисциплинарное производство.

Свои нелицеприятные слова в адрес Польши и поляков спортсменка объяснила психологическим срывом.

«У меня был психологический срыв. С каждым конфликтом возникает стресс, который выходит из меня так агрессивно без моего разрешения. Это была эмоциональная ситуация, о которой я жалею, не хотела никого обидеть», — написала Никольченко в соцсети.

Она попросила не принимать ее резкое высказывание близко к сердцу, добавив, что жалеет о случившемся.

Это не единственный скандальный инцидент с участием украинских спортсменов. Так, 14 ноября стало известно, что член национальной сборной Украины по спортивной рыбалке Артур Билан после участия в турнире в Италии отказался возвращаться в страну и остался в Европе.

Ранее, летом текущего года, саблистка Ольга Харлан вопреки правилам не пожала руку россиянке Анне Смирновой после их поединка в 1/32 финала на соревнованиях в Милане. Украинка выиграла схватку со счетом 15:7, после чего выставила саблю вперед и не подпустила россиянку к себе, покинув затем дорожку. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев осудил тогда украинскую саблистку, призвав всех спортсменов из этой страны не нарушать спортивные правила.