В Севастополе проведут проверку из-за слов чиновницы о туристах из Китая
В отношении начальника управления туризма Севастополя Ларисы Остапенко будет проведена служебная проверка из-за ее слов о туристах из Китая. Об этом 22 ноября сообщила вице-губернатор города Мария Литовко в своем Telegram-канале.
«Мнение непозволительное ни с точки зрения логики, ни уж тем более с точки зрения госслужащей, занимающей такую должность. По поручению губернатора по этому поводу открыта служебная проверка. С Ларисой Валентиновной проведена разъяснительная работа о недопустимости подобных высказываний», — говорится в сообщении.
Литовко подчеркнула, что позиция Остапенко не является позицией правительства города. Кроме того, вице-губернатор выразила надежду, что связи города с КНР будут нарастать по экспоненте.
«И, конечно, мы ждем туристов из всех стран в Севастополе и особенно рады гостям и партнерам из Поднебесной», — подытожила Литовко.
31 октября Остапенко во время сессии заксобрания заявила, что Севастополь не готов принимать китайских туристов, потому что они «не привозят деньги в регион», при этом оказывая значительную нагрузку на туристическую инфраструктуру. Видео с ее выступлением разошлось по соцсетям.
Ранее, 2 ноября, премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство страны направит свыше 1,6 млрд рублей на поддержку туристического сектора в Крыму и Севастополе.
Мишустин отметил, что сейчас туристическому бизнесу приходится нелегко. Чтобы предприниматели могли и дальше вести бизнес, им необходима государственная поддержка, добавил премьер-министр.