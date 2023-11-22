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В Севастополе проведут проверку из-за слов чиновницы о туристах из Китая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В отношении начальника управления туризма Севастополя Ларисы Остапенко будет проведена служебная проверка из-за ее слов о туристах из Китая. Об этом 22 ноября сообщила вице-губернатор города Мария Литовко в своем Telegram-канале.

«Мнение непозволительное ни с точки зрения логики, ни уж тем более с точки зрения госслужащей, занимающей такую должность. По поручению губернатора по этому поводу открыта служебная проверка. С Ларисой Валентиновной проведена разъяснительная работа о недопустимости подобных высказываний», — говорится в сообщении.

Литовко подчеркнула, что позиция Остапенко не является позицией правительства города. Кроме того, вице-губернатор выразила надежду, что связи города с КНР будут нарастать по экспоненте.

«И, конечно, мы ждем туристов из всех стран в Севастополе и особенно рады гостям и партнерам из Поднебесной», — подытожила Литовко.

31 октября Остапенко во время сессии заксобрания заявила, что Севастополь не готов принимать китайских туристов, потому что они «не привозят деньги в регион», при этом оказывая значительную нагрузку на туристическую инфраструктуру. Видео с ее выступлением разошлось по соцсетям.

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Ранее, 2 ноября, премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство страны направит свыше 1,6 млрд рублей на поддержку туристического сектора в Крыму и Севастополе.

Мишустин отметил, что сейчас туристическому бизнесу приходится нелегко. Чтобы предприниматели могли и дальше вести бизнес, им необходима государственная поддержка, добавил премьер-министр.

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