Город в Австралии пережил нашествие крыс

Город Карумба в австралийском штате Квинсленд пережил нашествие крыс. Об этом 22 ноября сообщил портал News.com.au.

Грызуны заполонили прибрежную зону, где стали массово гибнуть и разлагаться. Местные жители рассказали, что из-за этого в городе стоит ужасный запах. Они опасаются, что это приведет к распространению болезней.

Сообщается, что первые стаи крыс стали появляться несколькими неделями ранее. Они сильно размножились из-за благоприятных погодных условий, но теперь столкнулись с нехваткой еды и пытаются переплыть на близлежащие острова, из-за чего гибнут рядом с водой. По словам профессора экологии Мэттью Кроутера, популяция крыс скоро нормализуется в силу естественных причин.

Ранее, 20 ноября, газета The Irish News написала, что депутаты парламента Великобритании пожаловались на крыс, плесень и сырость в домах британских военных замминистру обороны страны Джеймсу Картлиджу. В связи с этим правительство направит дополнительное финансирование на улучшение качества жилья военнослужащих.