Спикер парламента Армении Симонян отрицает выход страны из ОДКБ

Армения не планирует выходить из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом в среду, 22 ноября, заявил спикер парламента страны Ален Симонян.

По его словам, при этом Ереван не примет участие в заседании ОДКБ в декабре, сообщает армянский портал Armtimes. Политик отмечает, что считает бесполезным участвовать в мероприятии из-за сложившейся ситуации, когда «ОДКБ не выполняет своих обязательств».

Симонян добавил, что поставил в известность коллег о принятом решении.

Реагируя на это решения, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется на продолжение работы Армении в рамках организации. Он также отметил, что Кремль сожалеет о данной позиции Еревана.

Днем ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе телефонного разговора уведомил белорусского коллегу Сергея Алейника, что не сможет участвовать в заседаниях в ОДКБ в Минске 22–23 ноября. Комментируя это, Песков выразил надежду, что Ереван продолжит свою работу в организации.

В середине ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян также сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что не будет участвовать в саммите ОДКБ в Минске, указав, что рассчитывает на понимание от других сторон. Песков тогда заявил, что Москва сожалеет из-за решения, озвученного премьером Армении, добавив, что такие встречи являются хорошим поводом для сверки часов.

Тогда же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, что отказ Армении от участия в предстоящем саммите ОДКБ и поставки Еревану западного оружия — «звенья одной цепи».

Отношения Армении и ОДКБ обострились в ноябре 2022 года, когда Пашинян отказался подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ «О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» из-за отсутствия там, по мнению Пашиняна, четкой политической оценки ситуации в Нагорном Карабахе.

Позднее, в мае 2023 года, премьер-министр Армении допустил выход страны из ОДКБ. Кроме того, в сентябре президент страны Ваагн Хачатурян подписал указ об отзыве постпреда республики в ОДКБ Виктора Биягова.