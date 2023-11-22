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МО сообщило об отражении трех атак ВСУ в Запорожской области

МО: три атаки штурмовиков ВСУ отражены российскими силами в Запорожской области
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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На запорожском направлении в течение суток Вооруженными силами (ВС) России отражены три атаки штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее населенного пункта Новопрокопока и западнее Вербового. Об этом 22 ноября сообщили в Минобороны РФ.

Также уточняется, что на купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражена атака штурмовой группы 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

«Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 57-й мотопехотной, 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Синькова и Тимковка Харьковской области. Потери противника составили до 50 военнослужащих и три пикапа», — добавили в российском военном ведомстве.

Ранее в среду Минобороны России показало боевую работу танкового экипажа Т-80БВМ мотострелкового соединения Южной группировки войск в ходе специальной военной операции (СВО). Бойцы 200-й гвардейской мотострелковой бригады Северного флота уверенно держат оборону на позициях на артемовском направлении.

Экипажи Т-80БВМ круглосуточно выполняют огневые задачи, отметили в ведомстве.

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Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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