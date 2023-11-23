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Прерывистый путь

Адвокат Татьяна Овцынова — об истоках идеи регулирования в сфере абортов
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За 2022 год число эпизодов прерывания беременности в России в частном сегменте здравоохранения увеличилось почти на 3%, а в государственном, наоборот, уменьшилось на 3,7%. Общая цифра остается высокой — более 500 тыс. абортов ежегодно.

И в течение 2023 года чиновники и общественные деятели активно обсуждают различные инициативы, цель которых — ограничить количество абортов в стране. Среди них, например, получение письменного согласия мужа на аборт для женщин, состоящих в браке, согласие родителя или опекуна для несовершеннолетних девушек, запрет абортов в частных клиниках, уменьшение предельного срока проведения добровольного аборта (с 12 до 8 недель) с обязательным проведением УЗИ и демонстрацией матери сердцебиения плода человека.

В ряде регионов от обсуждения инициатив уже перешли к конкретным действиям. Так, от проведения абортов полностью или частично отказались частные клиники Курской и Челябинской областей, Татарстана и Крыма. Прямого законодательного запрета не существует, клиники делают это добровольно.

В других субъектах — Мордовии и Тверской области — органы законодательной власти ввели административную ответственность за склонение женщин к искусственному прерыванию беременности.

Губернатор Нижегородской области буквально на днях внес в законодательное собрание региона законопроект, запрещающий частным клиникам проводить аборты, а сенатор Ольга Ковитиди предложила ввести уголовную ответственность за принуждение беременных к аборту.

В чем же природа подобных предложений и почему вопросы искусственного прерывания беременности так интересны законодателю? Полагаю, что корни перечисленных инициатив — в конфликте частных и публичных интересов.

Частный интерес — это право каждой женщины самостоятельно решать вопрос о материнстве. Это право гарантирует закон «Об основах охраны здоровья граждан». По нему при сроке беременности до 12 недель и наличии информированного добровольного согласия прервать беременность женщина может по своему желанию. Есть и основание, при которых этот срок продляется до 22 недель, — это беременность, наступившая в результате изнасилования. А для аборта по медицинским показаниям срок беременности значения не имеет.

В 2020 году Всемирная организация здравоохранения включила комплексные услуги по прерыванию беременности в перечень основных услуг здравоохранения, что является признанием необходимости надлежащего и всестороннего информационного, консультационного и медицинского сопровождения беременной женщины.

В то же время публичный интерес подразумевает контроль за демографической ситуацией, что в сегодняшней ситуации, по сути, равно обеспечению повышения рождаемости в стране.

И разрешение этого конфликта органы государственной власти видят в ужесточении действующего законодательства. Так, например, формулировку ст. 56 Закона об основах охраны здоровья «каждая женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве» предлагалось заменить на «каждая женщина и семья самостоятельно решают вопрос о рождении ребенка». Но при этом понятие «семьи» не раскрывалось, что создает правовую неопределенность — с чьим же конкретно мнением и в каком объеме должна считаться женщина в вопросах материнства.

В процессе консультирования доверителей мы неоднократно сталкивались с ситуациями, в которых беременные женщины подвергаются манипуляциям. Например, когда мужчина не желает появления ребенка на свет и отговаривает женщину от его рождения, близкие люди рассуждают о негативных последствиях рождения ребенка или женщину консультирует недобросовестный врач.

Но ужесточение законодательства — далеко не единственный способ обезопасить женщину от подобного рода действий третьих лиц. По моему мнению, прогрессивная законотворческая деятельность должна быть направлена не на отмену существующих фундаментальных правовых гарантий, а на создание благоприятных условий для оказания квалифицированной медицинской помощи. В том числе на этапе доабортного консультирования женщин.

Автор — адвокат практики семейного права и наследственного планирования BGP Litigation

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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