Путин снял Долуду с должности атамана Всероссийского казачьего общества
Президент России Владимир Путин освободил от должности атамана Всероссийского казачьего общества Николая Долуду, говорится в указе, опубликованном 22 ноября на сайте официальных правовых актов.
«Освободить Долуду Николая Александровича от должности атамана Всероссийского казачьего общества», — отмечается в документе.
Также президент подписал указ о новом атамане Всероссийского казачьего общества, им стал Виталий Кузнецов.
В конце октября Путин назначил генерал-полковника Виктора Афзалова на должность нового главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России.