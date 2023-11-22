В отношении экс-тренера сборной Дагестана по кикбоксингу возбудили дело о госизмене
- Новости
- Общество
- В отношении экс-тренера сборной Дагестана по кикбоксингу возбудили дело о госизмене
Бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмед Ахмедов подозревают в участии в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), в его отношении возбуждено уголовное дело. Об этом 22 ноября сообщили ТАСС в силовых структурах республики.
Собеседник агентства уточнил, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ).
Кроме того, Ахмедов был объявлен в розыск, согласно информации от 22 ноября в базе МВД России. Однако в карточке с его именем не указано, по какой именно статье УК РФ.
Ахмедов работал директором детско-юношеской спортивной школы в Кизлярском районе Дагестана и являлся главным тренером сборной республики по кикбоксингу.
Ранее, 20 ноября, МВД России объявило в розыск бывшего командующего сухопутными войсками ВСУ, действующего главу администрации Киева Сергея Попко. По какой статье ведется розыск, не уточнялось.