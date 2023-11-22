Новак оценил в 45 млрд рублей вложения в повышение надежности электросетей в девяти регионах до 2026 года

В реализацию мер для повышения надежности электросетей в девяти регионах России необходимо в ближайшие три года вложить не менее 45 млрд рублей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

Программы повышения надежности электросетей охватывает регионы, испытывающие максимальные потребности в сфере модернизации электросетевого комплекса. Для реализации этих программ, как заявил вице-премьер, требуется 45 млрд рублей в период до 2026 года, тогда как сейчас на ближайшие три года в бюджете для этих целей заложено 38 млрд рублей. Всего же, добавил вице-премьер, для реализации этих программ требуется 200 млрд рублей.

«Часть средств выделялась уже и в этом году, и в предыдущие годы — всего около 5 млрд рублей. Но этого недостаточно. Мы считаем, что на три года потребность в 45 млрд — это минимальное, чтобы привести в соответствие сетевые комплексы в этих девяти регионах», — рассказал Александр Новак.

Один из регионов, на который распространяется программа, — это Астраханская область. Комментируя в ходе правительственного часа ситуацию в регионе, глава группы «Россети» Андрей Рюмин отметил, что на повышение надежности электросетевого комплекса этого субъекта РФ предусмотрено 6,3 млрд рублей. «Астраханская область — один из, наверное, из 10-15 самых сложных регионов. Мы надеемся, что в ближайшие три года благодаря финансированию, а большая часть денег уже выделена — более 30 млрд рублей в трехлетний бюджет, благодаря этим работам уменьшится количество отключений и повысится надежность электроснабжения», — сказал он.

Александр Новак также рассказал о мерах, предпринимаемых для повышения эффективности управления в электроэнергетическом комплексе. Так, в 2024 году планируется ввести эталоны операционных расходов в электрических сетях, а также создать в каждом из регионов единый центр ответственности. Кроме того, количество территориальных сетевых организаций сократится — будет проведена их оптимизация и консолидация в целях повышения надежности электроснабжения регионов.