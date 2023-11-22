Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине
Мир
Захарова сообщила о привлечении лабораторий РФ к анализу воды с «Фукусимы-1»
Мир
МИД РФ заявил об ответе в случае ограничений на передвижение дипломатов в ЕС
Интернет и технологии
Цены на новые модели iPhone на сером рынке упали на 5–10 тыс. рублей
Экономика
Совфед одобрил повышение стоимости пенсионного коэффициента
Общество
Путин наградил Мутко орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
Мир
Захарова заявила о попытке США переложить траты на содержание Зеленского на ЕС
Мир
Генсек ООН назвал соглашение Израиля и ХАМАС важным шагом в верном направлении
Мир
Сирийские средства ПВО отразили ракетную атаку Израиля над Дамаском
Общество
Путин объявил 2024 год в России Годом семьи
Армия
МО сообщило об отражении трех атак ВСУ в Запорожской области
Армия
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 в ДНР
Недвижимость
В Москве спрос на рынке новостроек делюкс-класса достиг максимума с 2021-го

Новак оценил в 45 млрд рублей вложения в повышение надежности электросетей в девяти регионах до 2026 года

0
Фото: РИА Новости/Евгений Переверзев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В реализацию мер для повышения надежности электросетей в девяти регионах России необходимо в ближайшие три года вложить не менее 45 млрд рублей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

Программы повышения надежности электросетей охватывает регионы, испытывающие максимальные потребности в сфере модернизации электросетевого комплекса. Для реализации этих программ, как заявил вице-премьер, требуется 45 млрд рублей в период до 2026 года, тогда как сейчас на ближайшие три года в бюджете для этих целей заложено 38 млрд рублей. Всего же, добавил вице-премьер, для реализации этих программ требуется 200 млрд рублей.

«Часть средств выделялась уже и в этом году, и в предыдущие годы — всего около 5 млрд рублей. Но этого недостаточно. Мы считаем, что на три года потребность в 45 млрд — это минимальное, чтобы привести в соответствие сетевые комплексы в этих девяти регионах», — рассказал Александр Новак.

Один из регионов, на который распространяется программа, — это Астраханская область. Комментируя в ходе правительственного часа ситуацию в регионе, глава группы «Россети» Андрей Рюмин отметил, что на повышение надежности электросетевого комплекса этого субъекта РФ предусмотрено 6,3 млрд рублей. «Астраханская область — один из, наверное, из 10-15 самых сложных регионов. Мы надеемся, что в ближайшие три года благодаря финансированию, а большая часть денег уже выделена — более 30 млрд рублей в трехлетний бюджет, благодаря этим работам уменьшится количество отключений и повысится надежность электроснабжения», — сказал он.

Александр Новак также рассказал о мерах, предпринимаемых для повышения эффективности управления в электроэнергетическом комплексе. Так, в 2024 году планируется ввести эталоны операционных расходов в электрических сетях, а также создать в каждом из регионов единый центр ответственности. Кроме того, количество территориальных сетевых организаций сократится — будет проведена их оптимизация и консолидация в целях повышения надежности электроснабжения регионов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023