МИД РФ заявил о готовности способствовать соблюдению гуманитарной паузы в Газе

Россия готова способствовать выполнению договоренностей о гуманитарной паузе в секторе Газа. Об этом 22 ноября во время брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Надеемся, что упомянутое соглашение (о прекращении огня. — Ред.) будет строго соблюдаться всеми сторонами <...> В свою очередь, намерены всячески этому способствовать в тесной координации с региональными партнерами», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что соглашение должно способствовать развитию контактов в интересах решения гуманитарных вопросов в секторе Газа. Кроме того, оно должно стать важным шагом на пути общей деэскалации конфликта.

Гуманитарная пауза в палестинском анклаве позволит нарастить поставки продовольствия, топлива и медикаментов для нужд сектора, добавила представитель МИД РФ.

Правительство Израиля 22 ноября одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. Отмечается, что освобождение еще десяти человек даст дополнительный день затишья в боевых действиях. ХАМАС подтвердило достижение договоренности о четырехдневном перемирии для возвращения заложников. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль отпустит на свободу 150 палестинских заключенных.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обмен заложниками между сторонами палестино-израильского конфликта является «первой положительной новостью из Газы за долгое время». Советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман сообщил «Известиям», что обмен заложниками проводится с возможностью продления. Он подчеркнул, что главным критерием считаются дети до 19 лет и их матери — их как минимум 50.

При этом 20 ноября министр чрезвычайного правительства Израиля Бенни Ганц сообщил, что страна продолжит проведение операции в секторе Газа даже в случае освобождения заложников.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от таких условий.