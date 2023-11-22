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Эксперты оценили перспективы выхода на российский рынок зарубежных брендов

NF Group сообщила о планах 23 брендов по выходу на рынок РФ: мнение экспертов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Рассматривают выход на российский рынок, а также анонсируют планы по развитию 23 зарубежных бренда, говорится в презентации консалтинговой компании NF Group. При этом в текущем году 19 брендов уже начали работу в РФ. Эксперты рассказали «Известиям» 22 ноября об активной конкурентной среде в стране и оценили перспективы.

По мнению вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина, выход даже всех заявленных брендов на российский рынок в краткосрочной перспективе не окажет значительного влияния на рынок, ведь обычно новый представитель открывает один-два магазина, проверяя свои силы, однако в долгосрочной перспективе появление новых брендов может оказать существенное влияние на рынок.

«Это выгодно для торговых центров, которые могут использовать появление новых брендов для переговоров с уже существующими арендаторами или российскими брендами. Турецкие бренды, активно работающие на этом рынке, могут использовать факт выхода новых игроков как доказательство того, что рынок не является полностью монопольным», — отметил Люлин.

По его словам, если иностранные бренды успешно зарекомендуют себя, они могут через два года или шесть лет открыть больше магазинов на растущем рынке, где пока преобладают российские игроки. В то же время он уточнил, что в РФ есть и иностранные компании, например из Турции, Франции, Италии и других стран, что говорит о высоких и интересных перспективах для международных ритейлеров.

«Несмотря на то что из России ушли десятки иностранных брендов, конкурентная среда остается всё еще достаточно активной. И международным операторам, а главное, их партнерам, при выходе на российский рынок стоит учитывать высокую конкуренцию. К сожалению, мы уже наблюдали примеры, когда недостаточно четкое позиционирование и маркетинг не позволили бренду правильно о себе заявить, что привело в итоге к низким продажам и закрытию магазинов», — добавила директор по управлению и развитию группы объектов Mall Management Group Алина Стрелкова.

Эксперт предположила, что при заходе на российский рынок новые международные бренды прежде всего будут выбирать уже успешные ТРЦ с высоким трафиком, правильным соседством и грамотным управлением.

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«Выход на рынок зарубежных брендов полезен, так как только в сильной конкуренции российские бренды, получившие новый стимул к развитию, могут стать лучше в плане дизайна коллекций, дизайна торговых помещений, ассортимента и обслуживания», — считает директор по маркетингу Fashion House Group Константин Анисимов.

Он обратил внимание на то, что турецкие и китайские бренды всё еще слишком осторожны с выходом на российский рынок. По его словам, прежде всего существует опасение нормализации геополитической обстановки и возврата в Россию непосредственно ушедших брендов. Дальнейшая экспансия зависит от внешних обстоятельств, объяснил эксперт.

«Кроме того, важен фактор цены на товар. К сожалению, цена на зарубежные бренды в России сейчас почти в два раза превышает цену в Европе и цены до 2022 года. Это значит, что бывшие до 2022 года в среднем сегменте бренды становятся чуть ли не премиальными. Если заходящие в Россию новые бренды смогут занять нишу среднего сегмента, то они без сомнения станут успешными», — заключил Анисимов.

Ранее, 29 июня, президент России Владимир Путин на пленарном заседании третьего ежегодного форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» заявил, что в стране должна появиться целенаправленная политика по продвижению отечественных брендов. Глава государства подчеркнул, что российские компании производят продукцию с прекрасными характеристиками.

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