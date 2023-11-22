ФК «Алания» объявил об уходе главного тренера Василенко

Олег Василенко уходит с поста главного тренера владикавказского футбольного клуба «Алания». Об этом сообщила пресс-служба команды своем Telegram-канале.

Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Олег Петрович возглавил нашу команду в конце марта текущего года. Под его руководством красно-желтые провели 31 матч, в которых одержали 14 побед, сыграли 11 встреч вничью и потерпели шесть поражений», — подвела итоги дирекция клуба.

«Алания» также выразила благодарность 50-летнему тренеру за проделанную работу и пожелала успехов в карьере. На момент его увольнения команда идет на шестом месте в Первой лиге.

До руководства «Аланией» Василенко два года работал главным тренером воронежского «Факела». Под его руководством клуб вышел в высший дивизион чемпионата России по футболу после 22-летнего перерыва. В общей сложности Василенко занимается тренерской длительностью более 20 лет.