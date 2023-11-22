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Водителей призвали пересесть на городской транспорт в Москве в четверг

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Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV
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Столичных автомобилистов призвали пересесть на городской транспорт из-за снегопада, который прогнозируется в Москве 23 ноября. Об этом пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщила в среду, 22 ноября, со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

«Просим по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться городским транспортом в течение дня. Будьте особенно аккуратны на съездах и подъемах с мостов и эстакад. Не отвлекайтесь на телефон во время движения», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе добавили, что ситуационный центр и 30 экипажей дорожного патруля ЦОДД круглосуточно следят за движением в столице.

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Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в Москве в четверг ожидается затяжной снегопад на сутки, сообщается на сайте kp.ru.

Он уточнил, что к вечеру четверга сформируется снежный покров в 2–3 см, который в пятницу подрастет уже до 8 см, пишет «Москва 24».

22 ноября синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил «Известиям», что в декабре в Москве и Московской области снежный покров будет сформирован, температуры ожидаются –2…–7 градусов.

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