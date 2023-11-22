В РАН предрекли рост заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников

После новогодних праздников может начаться следующий подъем заболеваемости респираторными инфекциями. Об этом 22 ноября на пресс-конференции в МИЦ «Известия» заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национальной ассоциации специалистов по инфекционным болезням им. академика В.И. Покровского, академик РАН Александр Горелов.

«Традиционно после новогодних праздников отмечается следующий подъем заболеваемости, который обусловлен тем, что некоторые из наших сограждан все-таки покинут пределы нашей страны и привезут новые вирусные информации, новые вирусы, и, возвращаясь в коллективы, мы будем делиться не только впечатлениями о проведенных новогодних праздниках, елках и каникулах, но и, к сожалению, будем обмениваться вирусами», — отметил Горелов.

Он уточнил, что по этой причине в конце января отмечается второй пик подъема заболеваемости респираторными инфекциями, а COVID-19 не является исключением.

Также на пресс-конференции Горелов сообщил, что предыдущая неделя показала умеренный рост заболеваемости респираторными инфекциями во всех возрастных категориях.

Ранее, 15 ноября, руководитель центра превосходства «Персонифицированная медицина» Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов рассказал «Известиям», что в России наблюдается рост заболеваемости COVID-19, однако болезнь протекает в легкой форме.