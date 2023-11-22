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Иномарка сбила двух человек на «зебре» в Орске

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Иномарка сбила двух человек на нерегулируемом пешеходном переходе в Орске. Об этом в среду, 22 ноября, сообщает пресс-служба управления МВД по Оренбургской области.

ДТП произошло в районе дома № 2а по улице Беляева, пишет «Урал56.Ру». Renault Duster под управлением 44-летнего водителя сбил 20-летнюю девушку и 21-летнего молодого человека, которые переходили дорогу по «зебре».

В результате происшествия оба пешехода получили ушибы и травмы, отмечает РИА «Оренбуржье». Девушке оказали в больнице первую помощь и отпустили домой. Ее спутника госпитализировали.

Ранее в ноябре «Известия» писали, что по итогам девяти месяцев 2023 года года впервые за последние несколько лет показатели аварийности на российских дорогах пошли вверх. Заметнее всего выросло число происшествий с участием СИМ, кроме того, увеличилось количество аварий с детьми.

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