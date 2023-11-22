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Юрист Гусятников: у банков есть три основания, чтобы не отдать вкладчику деньги

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Банк может отказаться выдать находящиеся на депозите средства по ряду законных оснований, рассказал 22 ноября старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Первое из них — это арест счетов судебными приставами, которые имеют право применять данную меру и ко вкладам граждан, напомнил эксперт. По его словам, в таком случае кредитные организации вынуждены исполнять решение суда.

«Поэтому, если у вас есть долги и судебные приставы начали производить по ним взыскание, деньги с депозита вам могут не отдать до тех пор, пока вы не решите вопрос с Федеральной службой судебных приставов», — отметил Гусятников в разговоре с агентством «Прайм».

Еще одной возможной причиной отказа он назвал попытки обналичить средства по паспорту с истекшим сроком действия. Такой паспорт считается недействительным, и выдать по нему деньги финансовая организация не может, добавил юрист.

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По словам Гусятникова, банк также может отказаться выдать средства с депозита в случае подозрений в отмывании денег. Согласно законодательству, финансовая организация не может это сделать, пока клиент не подтвердит законность их получения, если сумма превышает 600 тыс. рублей. Для подтверждения подойдут справка 2НДФЛ, договор купли-продажи недвижимости, выписки из других банков и другие документы, перечислил эксперт.

Помимо этого, банк вправе не выдать деньги с депозита несовершеннолетнего ребенка без разрешения органов опеки, даже если родители пополняли вклад сами. Юрист подчеркнул, что единственный доступный вариант снятия средств — чтобы ребенок самостоятельно открыл счет по достижении 14 лет, пополнял бы его и пришел за деньгами.

В выдаче денег банки могут отказать по причине отсутствия в кассе необходимой суммы, рассказал Гусятников. Чтобы этого не произошло, рекомендуется заранее предупредить финансовую организацию о своем решении закрыть крупный вклад.

Ранее, 3 ноября, кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев назвал банковские вклады самым доступным для широких слоев населения инструментом для защиты денег от инфляции. По словам экономиста, обычно ставки по банковским депозитам ниже официальных темпов инфляции, но бывают периоды, когда они превышают данные показатели. Он также обратил внимание на необходимость различать банковские вклады и накопительные счета.

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