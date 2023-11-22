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В Ространснадзоре назвали аннулирование «Аэрофлотом» билетов нарушением закона

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Центральному федеральному округу усмотрело в аннулировании «Аэрофлотом» дешевых билетов на Пхукет (Таиланд) нарушение действующего воздушного законодательства. Об этом говорится в ответе управления Ространснадзора на обращение пассажира. «Известия» ознакомились с документом 22 ноября.

Отмечается, что причина одностороннего отказа от исполнения заключенного с пассажиром договора перевозки со стороны авиакомпании, по которой был прекращен договор (по причине некорректно опубликованных тарифов на перевозку), не относится к случаям, описанным в ст. 107 ВК РФ.

«Таким образом, в этой части управлением усматривается в действиях ПАО «Аэрофлот» нарушение действующего воздушного законодательства. Управлением принято решение об объявлении ПАО «Аэрофлот» предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований», — подчеркивается в документе.

Уточняется, что одностороннее расторжение договора авиакомпанией влечет гражданско-правовую ответственность. В то же время в управлении объяснили, что организации, осуществляющие пассажирские воздушные перевозки, являясь отдельными хозяйствующими субъектами, ведут коммерческую деятельность самостоятельно, и Ространснадзор не может принуждать их к тем или иным способам регулирования деятельности, тарифных планов и программ по обслуживанию пассажиров, если это не связано с соблюдением обязательных требований Федеральных авиационных правил.

«Дополнительно сообщаю, что, если Вы усматриваете в действиях перевозчика какие-либо нарушения условий договора или гражданских прав пассажира, за вами остается право обратиться с претензией непосредственно к перевозчику, а в случае отказа удовлетворить ваши требования решать вопрос в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации», — говорится в ответе.

Пхукетное предложение: чем грозит «Аэрофлоту» аннулирование дешевых билетов
Главе авиакомпании уже вынесено представление прокуратуры

Дешевые билеты на Пхукет из Екатеринбурга появились в продаже авиакомпании в октябре. Перевозчик уточнил, что возникла техническая ошибка: опубликование некорректной информации о ценах было вызвано нарушением установленной схемы со стороны конкретного работника. Там подчеркнули, что такие тарифы «являются экономически необоснованными, не соответствуют ни уровню расходов, ни прибыли и являются ниже цен, установленных конкурентами на данном направлении». В результате билеты были аннулированы.

21 ноября стало известно, что прокуратура внесла представление главе «Аэрофлота» Сергею Александровскому из-за массового аннулирования дешевых авиабилетов в Таиланд.

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