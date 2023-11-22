Выходить на лед запретили в Пскове

В Пскове со вторника, 21 ноября, запрещен выход на лед. Дополнительные меры обеспечения безопасности ввели для предупреждения несчастных случаев на водных объектах. Соответствующее распоряжение подписал глава города Борис Елкин.

Как уточняет Псковская лента новостей, жители не имеют права выходить на лед до образования прочного ледового покрова. Кроме того, запрещен выезд транспорта на лед на весь период с момента ледостава.

Профилактические мероприятия по разъяснению детям и их родителям опасности, связанной с выходом на неокрепший лед водоемов, пройдут в учреждениях образования, культуры и спорта. Народные дружины постоянно будут мониторить ледовую обстановку и патрулировать прибрежные зоны водоемов города.

Псковское агентство информации уточняет, что на реке Великой в Пскове уже появился первый лед. Псковичей предупреждают об опасном периоде ледостава, когда водоемы замерзают неравномерно. Выходить на лед ранее запретили в Великих Луках и Бежаницком районе.