Захарова связала визиты политиков в Киев с требованием отчетов от Зеленского

Политики наносят визиты в Киев, для того чтобы потребовать от президента Украины Владимира Зеленского отчета о потраченных средствах. Об этом 22 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Судя по всему, эти визитеры из-за океана приехали поумерить аппетиты Зеленского и заодно потребовать от него отчета о расходовании огромных средств, выделенных Западом на обеспечение так называемого летнего контрнаступления», — сказала она на брифинге.

Захарова отметила, что за последние дни Киев посетили не просто эксперты, а высокопоставленные чиновники США, в том числе такие, как глава Пентагона Ллойд Остин.

Ранее, 20 ноября, Остин в Киеве заявил, что у США нет волшебного решения, которое бы мгновенно решило проблемы Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его мнению, многое зависит от предоставления Украине и использования ею «правильных возможностей», под которыми глава минобороны США имел в виду поставки оружия.

В рамках своего визита в Киев Остин также анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $100 млн, в который вошли боеприпасы для артиллерии и систем ПВО и противотанковое вооружение.

Комментируя решение Белого дома, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал очередные поставки оружия успокоительной пилюлей США для киевского режима. Он отметил, что положение ВСУ на фронте, а также в украинской власти находится на грани коллапса.

Помимо этого, военный эксперт Алексей Леонков заявил «Известиям», что визит Остина в Киев нужен для демонстрации поддержки Украины. В свою очередь, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал визит черной меткой президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате агрессии украинских войск.