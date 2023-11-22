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Адвокаты Шабутдинова заявили о готовности внести за него залог в 15 млн рублей

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Фото: Прокуратура Москвы
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Адвокаты фигуранта уголовного дела о мошенничестве, блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова заявили о готовности внести за него залог в размере 15 млн рублей. Об этом 22 ноября сообщил корреспондент «Известий» из зала Мосгорсуда, где рассматривается апелляционная жалоба на арест Шабутдинова.

«Я не могу видеть, как растут мои дети», — заявил бизнес-тренер в ходе заседания.

Ранее, 4 ноября, Таганский суд Москвы заключил Шабутдинова под стражу до 16 декабря. Следствие настаивало на аресте фигуранта, поскольку, «находясь на свободе, Шабутдинов может скрыться или оказать давление на свидетелей и потерпевших». Выяснилось, что блогер имеет гражданство Сент-Люсии, а также действующие визы в США, ОАЭ и Италию, что может помочь ему уехать из России. 7 ноября, адвокат блогера Никита Апаликов рассказал «Известиям», что защита подала жалобу на постановление о его аресте.

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Шабутдинова задержали в начале ноября по подозрению в мошенничестве после жалоб на проданные им образовательные курсы. Блогер также предлагал людям купить вебинары, тренинги. Он утверждал, что, пройдя обучение, его клиенты смогут открыть успешный бизнес. Уголовное дело, фигурантом которого он стал, касается восьми человек, которые приобрели его услуги. По словам Апаликова, ущерб составляет чуть более 4 млн рублей.

Отмечалось, что в 2023 году доход блогера Аяза Шабутдинова составил 300 млн рублей. По ст. 159 УК («Мошенничество») ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

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