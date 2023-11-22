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Актеру Чиркову назначили штраф после скандала на молодежном конкурсе в Обнинске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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За инцидент на молодежном конкурсе талантов актеру Сергею Чиркову, который пришел на него как специальный гость будучи в нетрезвом состоянии, назначили два административных штрафа. В беседе с «Известями» в среду, 22 ноября, актер сообщил, что ему стыдно за произошедшее.

По факту инцидента он должен будет выплатить по 500 рублей за курение в общественном месте и мелкое хулиганство.

«Прокуратурой города Обнинска в ходе проведения процедуры проверки инцидента на молодежном городском конкурсе во Дворце культуры получены объяснения от <…> актера Сергея Чиркова, который признал недопустимость такого поведения», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Калужской области.

Сам актер сказал, что ему стыдно за произошедший инцидент, назвав его следствием стечения обстоятельств и своей безалаберности.

«Ошибка признана, конфликт исчерпан. Мне безумно стыдно за свое поведение, места себя не нахожу. <...> Я уже съел себя вообще весь», — отметил Чирков.

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О скандале на молодежном конкурсе талантов «Энергия улиц» в Обнинске с участим актера рассказала двумя днями ранее организатор конкурса Елена Гурьянова. По ее словам, Чиркова, пришедшего на конкурс в качестве специального гостя в нетрезвом состоянии, полтора часа пришлось успокаивать. Он курил и скандалил на сцене.

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