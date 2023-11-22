Глава СК Бастрыкин призвал прописать госидеологию в Конституции

Госидеология должна быть закреплена в российской Конституции, потому что общество не может существовать без идеологии. Таким мнением 22 ноября поделился председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе «Державинских чтений».

По словам Бастрыкина, общество не может существовать без идеологии, «это элементарные понятия государства и права».

«Сейчас проходит специальная военная операция, и одна из целей СВО — денацификация Украины, то есть уничтожение идеологии фашизма. Одна из задач СВО сегодня решается, поэтому я предлагаю серьезно подумать над этим. С учетом нашего исторического общества, с учетом современных реалий, в которых мы живем, думая о перспективах развития нашего общества, необходимо всё-таки сформулировать идеологию нашего общества, наших целей и закрепить ее в Конституции РФ», — цитирует его ТАСС.

Бастрыкин подчеркнул необходимость работы над изменением Конституции, в новой ее редакции следует также закрепить, что национальное право не должно уступать международному.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже в ходе брифинга назвал мнение Бастрыкина «точкой зрения очень авторитетного человека». Он напомнил, что отдельной позиции президента РФ Владимира Путина по госидеологии нет.

Сейчас Конституция РФ закрепляет признание идеологического разнообразия в стране, а также то, что никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

В августе 2021 года Путин отметил, что национальной идеей будущего России должна стать большая крепкая семья. В мае 2020 года президент связал национальную идею страны с патриотизмом и посвящением себя развитию страны.