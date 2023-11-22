Медведев опубликовал анекдот о российском танке в Финляндии

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на фоне закрытия Финляндией четырех КПП на границе опубликовал 22 ноября в соцсети Х (бывший Twitter) анекдот с участием финляндских персонажей.

На опубликованной картинке два финна по имени Пекка и Матти обсуждают подбитый российский танк, поставленный у здания парламента Финляндии.

Пекка говорит собеседнику, что возле парламента страны поставили подбитый российский танк. В ответ Матти отвечает, что какой-нибудь «хитрый русский» мог спрятаться внутри, чтобы выстрелить в финских законодателей, уточняет «Газета.Ru». Также он утверждает, что россияне и так «вломились через нашу границу на велосипедах».

Пост сопровождает картинка, на которой двое полных мужчин — герои анекдота.

Ранее в среду сообщалось, что Россия готова работать с Финляндией над решением возникших у Хельсинки вопросов по ситуации на границе.

МИД РФ 20 ноября заявил протест послу Финляндии Антти Хелантеря в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся КПП на границе.

В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла четыре КПП на границе с Россией. Речь идет о контрольно-пропускных пунктах «Торфяновка» («Ваалимаа»), «Брусничное» («Нуйямаа»), «Светогорск» («Иматра») в Ленинградской области и «Вяртсиля» («Ниирала») в Карелии. Глава МВД Финляндии Мари Рантанен объяснила, что такая мера поспособствует прекращению незаконного въезда в страну.