Карантин по бешенству ввели сразу в двух районах Пензенской области
Сразу в двух районах Пензенской области объявлен карантин по бешенству на 60 дней. Соответствующий указ подписал глава региона Олег Мельниченко.
Экстренные меры ввели в селе Марьевка Белинского района и районном центре Шемышейка. На период карантина там запрещено лечить больных восприимчивых животных, въезжать на территорию населенных пунктов посторонним, ввозить туда восприимчивых к инфекции животных, снимать шкуры с погибших животных, а также отлавливать диких зверей и отправлять их в зоопарки.
Также, в соответствии с планом по ликвидации очага бешенства, требуется наблюдение за восприимчивыми животными в течение 10 дней, вакцинация домашних питомцев и скота и их изоляция на два месяца, уточняет ИА «Пенза-пресс».
Ранее ветеринар предупредила, что бездомные животные могут заразить человека серьезными инфекционными заболеваниями, поцарапав или укусив его. Основное заболевание — это бешенство.