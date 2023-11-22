Эксперт назвал причину возможной поломки двигателя зимой

В холодное время года двигатель автомобиля может выйти из строя из-за неправильно подобранного моторного масла, рассказал в среду, 22 ноября, «Газете.Ru» технический тренер сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев.

Эксперт напомнил, что в условиях зимней эксплуатации машины необходимо учитывать соответствие вязкости и температурных характеристик масел.

«Часто водители используют масла, жидкости с пограничными значениями, то есть при –25 градусах они функционируют, а вот в –27 или –30 градусах уже не выполняют требуемых задач, перемерзают или густеют», — сказал Пономарев.

Загустевшее масло может выдавить сальники двигателя, что станет причиной возникновения течи и в дальнейшем поломки мотора, указал он. Аналогичная ситуация может произойти с коробкой передач или усилителем руля.

По словам представителя Fit Service, зимой уплотнения и прокладки, защищающие автомобиль от течи, также могут сжаться от холода.

«Например, шланги и патрубки в системах охлаждения или топливопровода частенько дубеют на морозе. А после того, как водитель заводит машину и начинает движение, они могут потрескаться из-за резкого перепада температур», — передает «Газета.Ru» слова Пономарева.

В октябре эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов рассказал «Известиям», как подготовить автомобиль к зиме. Он отметил, что перед наступлением холодов важно провести детальную диагностику автомобиля, проверив аккумулятор, моторное масло и систему охлаждения. Кроме того, проверки, по его словам, требуют щетки на дворниках, замки и печка.