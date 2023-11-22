В Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности из-за метели

«Желтый» уровень погодной опасности из-за метели будет действовать местами в столичном регионе 23 ноября. Об этом Гидрометцентр России сообщает в среду, 22 ноября.

«Период предупреждения — с 15:00 23 ноября до 21:00 23 ноября. Московская область: местами метель. Период предупреждения — с 14:00 23 ноября до 21:00 23 ноября», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Кроме этого, в столице действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы с 21:00 среды до 7:00 четверга и ветра с 15:00 до 21:00 23 ноября.

В Подмосковье аналогичные предупреждения объявлены с 21:00 22 ноября до 9:00 24 ноября и с 9:00 до 21:00 23 ноября соответственно.

«Желтый» — это второй уровень опасности, означающий потенциально опасную погоду, уточняет РИАМО.

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в Москве в четверг ожидается затяжной снегопад на сутки, передает RT.

Он отметил, что снежная и морозная зима начнется в столице раньше календарной.

«В ночь на четверг столичный регион окажется в мешке арктического холода и зоне 10-градусных морозов с эффектом вымерзания водяного пара из атмосферы, что будет локально провоцировать выпадение незначительных кристаллических осадков», — рассказал эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

Ранее 22 ноября «Известия» писали, что ученые Южного федерального университета придумали систему для предотвращения образования сосулек на крышах домов.