В Архангельске в купе поезда обнаружили тело сотрудника регионального УМВД

Тело сотрудника УМВД по Архангельской области обнаружили в купе поезда на железнодорожной станции в Архангельске. Об этом в среду, 22 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что тело было найдено накануне на станции Архангельск-город.

В правоохранительных органах уточнили, что тело принадлежит начальнику управления уголовного розыска УМВД по области.

СУ СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и региональное УМВД проводят проверку по факту происшествия.

Ранее, 1 ноября, у одного из домов на улице Сельских строителей в Рязани было обнаружено тело мужчины 1988 года рождения с огнестрельными ранениями. Убитым оказался начальник местного отделения службы судебных приставов. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Подозреваемый арестован.