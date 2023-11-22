Дело возбудили после травмирования ребенка в рязанском аквапарке

В Рязани возбудили уголовное дело по факту получения травм ребенком в аквапарке «Окская жемчужина». Его расследуют по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следствие установило, что мальчик оказался в технической зоне и прислонился там спиной к бортику бассейна. Ребенка затянуло водным потоком и притянуло спиной к сливному отверстию. Выбраться из воды ему помогли взрослые. Сейчас ребенок госпитализирован, уточняет РИА «7 новостей».

Инцидент произошел 18 ноября. У администрации аквапарка своя версия произошедшего. Там утверждают, что причиной ЧП стал человеческий фактор.

Следователи осмотрели место происшествия. Изъяты записи с камер видеонаблюдения. Проводятся экспертизы, анализируется документация, которая регламентирует вопросы техники безопасности, эксплуатации бассейна и правила посещения аквапарка, пишет 62INFO.ru.