Глава Ижевска призвал горожан оставаться дома из-за снегопада

Мэр Ижевска Дмитрий Чистяков призвал местных жителей по возможности оставаться дома из-за сильного снегопада. Такую просьбу градоначальник озвучил в своих социальных сетях.

«Понимаю гнев горожан из-за ситуации на дорогах. Она действительно сложная. Практически месячная норма снега вывалилась на Ижевск за сутки», — написал Чистяков, его цитату приводит ИА «Сусанин».

Как заверил городской глава, на дорогах работает весь имеющийся в распоряжении парк техники. Основной задачей для коммунальщиков сейчас является обеспечение работы общественного транспорта. Выводы по организации работы всех служб будут сделаны позднее.

По словам Чистякова, натиска стихии не выдерживает даже контактная сеть для движения трамваев. Аварийная служба ИжГЭТа уже решает проблему, заверил он.