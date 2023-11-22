Уборщицу автошколы в Мичуринске наказали за обман учеников

В Мичуринске Тамбовской области женщину признали виновной в мошенничестве. Она работала уборщицей в автошколе и вводила учеников в заблуждение, обещая им помощь в сдаче экзаменов, на самом деле ее не оказывая.

Женщину признали виновной в совершении восьми эпизодов мошенничества. Ученики переводили уборщице от 50 до 100 тыс. рублей каждый. Общий ущерб от ее действий составил порядка 700 тыс. рублей. Подобным мошенничеством она занималась около полутора лет.

В итоге суд приговорил обвиняемую к полутора годам лишения свободы условно, сообщает ИА «ОнлайнТамбов.Ру».