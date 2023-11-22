Прокуратура взяла на контроль расследование причин пожара в Люберцах

Прокуратура Московской области проконтролирует установление причин возникновения крупного пожара в коттедже в деревне Марусино под Люберцами. Люберецкий городской прокурор Дмитрий Девятко уже выезжал на место ЧП, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на надзорное ведомство.

Возгорание в частном доме в СНТ «Ново-Марусино» возникло в ночь на 22 ноября. В результате погибли четыре человека — дети семи и 10 лет, их отец и дедушка.

Мать и бабушка при пожаре пострадали. 35-летнюю женщину госпитализировали с отравлением угарным газом. По данным источника «Известий», она в коме. Пожилая женщина получила ушибы.