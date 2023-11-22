Путин выступает на встрече глав делегаций G20. Трансляция

Президент России Владимир Путин выступает на онлайн-саммите «группы двадцати». Участники объединения собрались для обсуждения таких вопросов, как мировая ситуация в экономике и финансах, климатическая повестка, проблематика цифровизации, а также других актуальных вызовов. «Известия» ведут прямую трансляцию.

Как рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в ходе выступления российский лидер планирует изложить известную, последовательную, сбалансированную позицию Москвы по ситуации в мире. При этом переговоры в формате двусторонних видеоконференций у Путина не запланированы.

Виртуальный саммит организует Индия, страна — председатель блока. На мероприятии отдельное заявление сделал индийский премьер-министр Нарендра Моди, также были подведены итоги председательства Нью-Дели в 2023 году. В саммите G20 принимают участие лидеры всех государств — участников объединения, девяти стран-гостей и главы 11 международных организаций.