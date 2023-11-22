Более 500 км берегов очистили от мусора в Астраханской области
В Астраханской области более 3 тыс. местных жителей приняли участие в акции «Вода России». Они убирали берега рек, ильменей, ериков и водных трактов.
Добровольцам удалось собрать 600 куб. м отходов с 530 км береговых полос. Наиболее активным признали Икрянинский район. Там 600 жителей убрали 97 куб. м мусора со 135 км береговой линии, пишет «Астрахань-24».
Всероссийскую акцию «Вода России» проводят с 2014 года. Ее цель — сохранение уникальных водных ресурсов страны и повышение экологической культуры населения. В Астраханской области в этом году с апреля по октябрь провели 160 мероприятий по очистке от отходов берегов водоемов.
Эта акция — часть федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».
Ранее по федеральному проекту «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» прошла расчистка ильменя Большой Долбанский. Работы проводились на площади, превышающей 830 тыс. кв. м, объем изъятого грунта составил более 1,2 млн кубометров, а протяженность расчищенного ложа ильменя — 5,3 км.