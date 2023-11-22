Ограничения ввели для автобусов и грузовиков на ульяновских трассах
В Ульяновской области на федеральных трассах ввели временные ограничения движения междугородних автобусов, маршруток и грузовых автомобилей.
Как уточняет ulpravda.ru со ссылкой на «Волго-Вятскуправтодор», с 22 ноября ограничения действуют на участках дорог Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск, Р-178 Саранск – Сурское – Ульяновск, на подъезде к Ульяновску от автодороги М-5 «Урал», на трассе А-151 Цивильск – Ульяновск.
Причиной стали неблагоприятные погодные условия. В некоторых районах Ульяновской области наблюдается сильный снегопад, дует сильный боковой ветер, зафиксировано ограничение видимости.
Ранее, 21 ноября, сообщалось о том, что в Удмуртии на участках дороги Ижевск – Воткинск – Кельчино ограничено движение грузового транспорта. Меры приняты из-за ухудшения погодных условий.