Двух детей сбил микроавтобус на «зебре» в Энгельсе
Два ребенка пострадали в ДТП в Энгельсе Саратовской области. Водитель микроавтобуса «Газель Некст» сбил 11-летних мальчика и девочку на пешеходном переходе.
Как сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на ГИБДД по Саратовской области, авария произошла во вторник, 21 ноября, напротив дома на улице Маяковского. В результате девочка госпитализирована с травмами.
Ранее, 17 ноября, сообщалось, что в Ангарске Иркутской области водитель легкового автомобиля сбила двух девочек-восьмиклассниц. Они пересекали проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате обе были доставлены в больницу с травмами.