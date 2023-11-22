Главный приз международного турнира «Игры будущего» привезут в Самару

В Самару в четверг, 23 ноября, прибудет кортеж с главным призом международного турнира «Игры будущего». Трофей можно будет увидеть на Самарской набережной, в Музее авиации и космонавтики имени Королева Самарского университета.

Трофей также выставят в СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого». В рамках программы пройдет закладывание посланий будущим фиджитал-спортсменам в капсулу будущего, состоится фиджитал-турнир по футболу. Там же организуют интерактивные зоны.

НИА «Самара» поясняет, что «Игры будущего» состоятся в Казани в период с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В грандиозный турнир, подобного которому еще не было в мире, войдут дисциплины на стыке современных технологий, физических возможностей человека и цифровой среды. Речь идет о кибердисциплинах, виртуальной реальности, робототехнике и искусственном интеллекте.

Ранее, 22 октября, в Перми прошли международные кибербои «Битва роботов». Несколько команд из России, а также коллективы из Индии и Китая привезли на арену своих механических воинов, которым предстояло сразиться друг с другом в трехминутном противостоянии. Для того чтобы победить, нужно было нанести как можно больше повреждений сопернику.