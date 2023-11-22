Политолог оценил значение обмена заложниками для Израиля и Палестины

Обмен заложниками между Израилем и ХАМАС важен для обеих сторон. Об этом 22 ноября «Известиям» заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

По его мнению, согласие израильской стороны на обмен заложниками показывает то, что происходящее является негативным фактором для Израиля, который существенно бьет по репутации страны. При этом о каком-то потеплении в отношениях Израиля и Палестины речи не идет.

«Список из 300 человек, которые подлежат освобождению, опубликован. Как это будет происходить, пока не понятно. Договоренности вроде бы достигнуты, но они в интересах обеих сторон. Для израильтян важно посмотреть на общественное мнение, которое в последнее время прямо обвиняет Израиль в геноциде. А для палестинцев важно перегруппироваться, кого-то, может быть, удастся эвакуировать, освободить пространство для боевых действий, которые наверняка продолжатся. Вывести раненых — это тоже важно», — сказал эксперт.

Данилин считает, что Израиль теоретически, возможно, и хотел бы прекратить боевые действия, но практически он этого сделать не может.

«Здесь боязнь того, что, если Израиль отступит, это будет воспринято как слабость, поэтому для Израиля важна победа, причем победа зримая и четкая. Освобождение заложников для них — это недостаточно в качестве того, чтобы продемонстрировать победу», — сказал он.

Палестина в свою очередь надеется на разрыв отношений между Израилем и всеми мусульманскими странами, а также это возможность сформировать независимое палестинское государство.

«Для палестинцев происходящих является гуманитарной катастрофой, но для них это последняя надежда, которая могла растаять после подписания мирных соглашений между Израилем и Саудовской Аравией, которые планировались как раз на конец года. Сейчас эти соглашения не просто поставлены на паузу, а, похоже, никогда не состоятся. Палестинцы ждут, что с Израилем могут разорвать дипотношение мусульманские страны, они к этому приближаются: свое посольство закрыла Южная Африка. О том, что необходимо прекратить отношения с Израилем, заявляет Иран, к нему присоединился турецкий президент [Реджеп Тайип Эрдоган]», — сообщил Данилин.

Ранее в этот день министерство юстиции Израиля опубликовало список палестинских заключенных из 300 человек, которые могут подлежать освобождению в рамках соглашения по возврату заложников. По данным газеты The Times of Israel, в соответствии с соглашением Израиль освободит до 150 человек в обмен на 50 заложников в первые четыре дня, план по возвращению которых правительство страны одобрило 22 ноября.

Советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман сообщил, что обмен заложниками будет проводиться в течение четырех дней с возможностью продления.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.