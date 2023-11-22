Новую сигнализацию установят в школе и детсаду Казани за 10 млн рублей
В Казани в двух учреждениях образования появятся системы автоматической пожарной сигнализации, охранной сигнализации и управления эвакуацией людей. Их установят за 10,4 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.
Как уточняет ИА «Татар-информ», системами сигнализации оснастят «Центр развития ребенка — детский сад №383» в Приволжском районе и «Лицей №83 — Центр образования» в том же районе Казани. В стоимость установки включены демонтаж старых систем, монтаж новых, проведение пуско-наладочных работ и интеграция с оборудованием дистанционного мониторинга и диспетчеризации.
Системы должны установить в течение 30 дней после подписания контракта.
В начале ноября сообщалось, что в Приволжском районе Казани изымут земельные участки и расположенные на них объекты недвижимости для строительства новой школы. Участки будут изъяты путем выкупа. В перечень входят 16 земельных участков и объекты капстроительства, расположенные на них. Общая площадь земель составляет более 90 тыс. кв. м.