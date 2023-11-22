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Убившую своего ребенка жительницу Апатитов взяли под стражу

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В Апатитах Мурманской области избрали меру пресечения в отношении 20-летней местной жительницы, которая обвиняется в убийстве своего малолетнего сына. Суд отправил ее под стражу сроком на два месяца с учетом позиции региональной прокуратуры.

Как пишет ИА «Би-порт», в ночь на 20 ноября женщина убила своего сына 2022 года рождения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. После задержания женщина дала признательные показания. Второго ее ребенка передали органам опеки.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае двухлетняя девочка скончалась в отделении реанимации после жестокого избиения своим отцом. Врачи боролись за жизнь девочки на протяжении месяца. В отношении отца возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство несовершеннолетнего.

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