Совет Федерации одобрил закон о бюджете РФ на ближайшие три года
Совет Федерации одобрил закон о бюджете страны на 2024–2026 годы. Решение было принято единогласно. Так, 154 сенатора проголосовали в пользу принятия закона.
Доходы бюджета в 2024 году составят 35,065 трлн рублей, в 2025 году — 33,552 трлн рублей, в 2026-м — 34,051 трлн рублей. Расходы прогнозируются на уровне 36,66 трлн рублей, 34,382 трлн рублей и 35,587 трлн рублей соответственно.
Что касается дефицита, то в 2024 году он составит 1,595 трлн рублей, 0,83 трлн рублей в 2025 году и 1,536 трлн рублей в 2026 году.
Документ был внесен в парламент 29 сентября. Отмечалось, что по программе социального контракта в проекте бюджета свыше 100 млрд рублей предусмотрено на поддержку граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
26 октября президент России Владимир Путин назвал бюджет страны большим, надежным и сбалансированным.
Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2024–2026 годы 17 ноября. По прогнозу, объем ВВП в 2024-м и 2025 году составит в денежном выражении 179,956 трлн рублей и 190,637 трлн рублей соответственно, в 2026 году — 202,304 трлн рублей. Также ожидается, что уровень инфляции в 2025–2027 годах будет колебаться в диапазоне 4–4,5%.
В конце сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства страны подчеркнул, что при подготовке проекта трехлетнего бюджета были приняты выверенные решения и гарантии исполнения соцобязательств. По его словам, ни одно из них не останется без финансирования.