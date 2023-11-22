Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине
Мир
Захарова сообщила о привлечении лабораторий РФ к анализу воды с «Фукусимы-1»
Мир
МИД РФ заявил об ответе в случае ограничений на передвижение дипломатов в ЕС
Интернет и технологии
Цены на новые модели iPhone на сером рынке упали на 5–10 тыс. рублей
Экономика
Совфед одобрил повышение стоимости пенсионного коэффициента
Общество
Путин наградил Мутко орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
Мир
Захарова заявила о попытке США переложить траты на содержание Зеленского на ЕС
Мир
Генсек ООН назвал соглашение Израиля и ХАМАС важным шагом в верном направлении
Мир
Сирийские средства ПВО отразили ракетную атаку Израиля над Дамаском
Общество
Путин объявил 2024 год в России Годом семьи
Армия
МО сообщило об отражении трех атак ВСУ в Запорожской области
Армия
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 в ДНР
Недвижимость
В Москве спрос на рынке новостроек делюкс-класса достиг максимума с 2021-го

Совет Федерации одобрил закон о бюджете РФ на ближайшие три года

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совет Федерации одобрил закон о бюджете страны на 2024–2026 годы. Решение было принято единогласно. Так, 154 сенатора проголосовали в пользу принятия закона.

Доходы бюджета в 2024 году составят 35,065 трлн рублей, в 2025 году — 33,552 трлн рублей, в 2026-м — 34,051 трлн рублей. Расходы прогнозируются на уровне 36,66 трлн рублей, 34,382 трлн рублей и 35,587 трлн рублей соответственно.

Что касается дефицита, то в 2024 году он составит 1,595 трлн рублей, 0,83 трлн рублей в 2025 году и 1,536 трлн рублей в 2026 году.

Держать строгий рост: как и на что увеличат расходы бюджета
Документ на 2024–2026 годы с замечаниями принят в первом чтении

Документ был внесен в парламент 29 сентября. Отмечалось, что по программе социального контракта в проекте бюджета свыше 100 млрд рублей предусмотрено на поддержку граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

26 октября президент России Владимир Путин назвал бюджет страны большим, надежным и сбалансированным.

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2024–2026 годы 17 ноября. По прогнозу, объем ВВП в 2024-м и 2025 году составит в денежном выражении 179,956 трлн рублей и 190,637 трлн рублей соответственно, в 2026 году — 202,304 трлн рублей. Также ожидается, что уровень инфляции в 2025–2027 годах будет колебаться в диапазоне 4–4,5%.

В конце сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства страны подчеркнул, что при подготовке проекта трехлетнего бюджета были приняты выверенные решения и гарантии исполнения соцобязательств. По его словам, ни одно из них не останется без финансирования.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023