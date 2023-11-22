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Десять новогодних трамваев и троллейбусов пустят по маршрутам в Томске

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По Томску этой зимой будут курсировать пять новогодних трамваев и пять новогодних троллейбусов. Подсветку на электротранспорте включат во второй половине декабря, в день зажжения главной елки на Ново-Соборной площади, сообщается в Telegram-канале «Мэрия Томска».

Снаружи трамваи и троллейбусы декорируют почти 400 м белой светодиодной ленты, которую зашьют в специальный профиль. Конструкцию сделают водонепроницаемой и устойчивой к разным погодным условиям, добавляет РИА «Томск».

В этот раз новогоднее оформление города будет связано с годом Дракона, символом 2024 года по китайскому календарю. Главный акцент при украшении сделают на «Доме с драконом» архитектора Оржешко. Также планируется украсить иллюминацией Коммунальный мост.

Главную городскую елку на Ново-Соборной площади начали собирать 20 ноября.

Ранее сообщалось, что к старту зимнего сезона подготовили каток на ВДНХ в Москве. Специалистам осталось выполнить около 1,5% работ, которые должны завершиться в ближайшее время. В 2023 году каток расположен на площади Промышленности, вокруг макета ракеты-носителя «Восток». Открытие катка намечено на 24 ноября.

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