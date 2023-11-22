С застрявшими под землей рабочими в Индии установили видеосвязь
С рабочими, которые 10 дней заперты в разрушенном тоннеле в Индии, установили связь по видео. Об этом 21 ноября сообщила газета The Times of India.
К ним пробурили трубу диаметром 15 см, через которую доставили горячее питание и телескопическую камеру. С ее помощью удалось впервые за 10 дней увидеть застрявших под землей строителей.
Ранее к рабочим пробурили две другие трубы, по которым им подавали кислород и сухую еду.
Всего в результате обрушения автомобильного тоннеля в индийском штате Уттаракханд застрял 41 рабочий. Инцидент произошел 12 ноября.
С тех пор проводятся спасательные работы, однако пока они не увенчались успехом. При попытке пробурить горизонтальный тоннель буровая машина сломалась. В связи с этим было принято решение проделать вертикальный проход длиной 100 м, что может занять еще несколько дней.