Грузовик опрокинулся после столкновения с легковушкой в Калуге
В Калуге в результате столкновения с легковым автомобилем опрокинулся грузовик, один человек пострадал. ДТП произошло на улице Карла Либкнехта в среду, 22 ноября, о чем сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
«Произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля BMW и автомобиля Iveco с последующим опрокидыванием автомобиля Iveco. Есть пострадавший», — указали в пресс-службе.
Там добавили, что к ликвидации последствий аварии были привлечены девять спасателей и три единицы техники.
20 ноября в Кораблинском районе Рязанской области двое пассажиров легкового автомобиля Daewoo Matiz погибли в результате столкновения авто с грузовиком. Авария произошла на улице Центральной в селе Пехлец. По предварительным данным, 42-летний водитель Daewoo Matiz не справился с управлением и его машина врезалась в грузовик Scania. Водитель легковушки получил различные травмы и был госпитализирован.