В МИЦ «Известия» обсуждают эпидемиологическую ситуацию в России. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» в среду, 22 ноября, проходит пресс-конференция, посвященная текущей эпидемиологической ситуации.
С чем связан рост заболеваемости COVID-19 в России и как защититься от сезонных инфекций расскажут:
- Александр Горелов, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национальной ассоциации специалистов по инфекционным болезням им. академика В.И. Покровского, академик РАН;
- Анатолий Альтштейн, профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи;
- Петр Чумаков, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН.