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Врач назвал эффективные способы профилактики инсульта

Врач Мавричев: массаж шеи снимает риск возникновения инсульта
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Фото: Global Look Press
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Массаж внутренних органов, очищение организма от токсинов, а также разминание болевых точек в шейном отделе являются действенными способами для профилактики инсульта. Об этом в среду, 22 ноября, в разговоре с «Газетой.Ru» заявил врач-реабилитолог Николай Мавричев.

По его словам, инсульт, как и многие другие проблемы в организме, связан с микроциркуляцией крови. Это нарушение кровообращения головного мозга, а одна из причин нарушения кровотока — напряжение мышц в шее.

По словам врача, существует несколько способов, которые могут снизить риск возникновения инсульта. Один из них — специальный медицинский массаж внутренних органов. Он снимает напряжение и спазм органов, а также восстанавливает кровоток.

«Если органы не получают достаточного количества кислорода, их функционирование ухудшается, мозг не получает достаточного количества ферментов», — добавил реабилитолог.

Еще одним эффективным способом является очищение организма от токсинов и других вредных микроорганизмов, которые препятствуют циркуляции крови. Для этого можно использовать детоксы и разгрузочные дни, отметил Мавричев.

Профилактикой инсульта также может быть разминка болевых точек в шейном отделе.

«С передней и задней стороны шеи расположены вены, которые питают мозг, — их нужно проминать. Через шейные позвонки в мозг поступает кислород, без которого невозможна жизнедеятельность организма», — рассказал врач.

Кроме того, он подчеркнул необходимость полноценного отдыха для организма, поскольку в периоды стресса сосуды перенапрягаются.

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В конце октября врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили рассказал, что слишком густая кровь у человека может грозить инфарктом, тромбозом и инсультом, а наибольшую угрозу для здоровья представляет обезвоживание организма. Он отметил, что для профилактики сгущения крови необходимо правильное и сбалансированное питание.

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