Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине
Мир
Захарова сообщила о привлечении лабораторий РФ к анализу воды с «Фукусимы-1»
Мир
МИД РФ заявил об ответе в случае ограничений на передвижение дипломатов в ЕС
Интернет и технологии
Цены на новые модели iPhone на сером рынке упали на 5–10 тыс. рублей
Экономика
Совфед одобрил повышение стоимости пенсионного коэффициента
Общество
Путин наградил Мутко орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
Мир
Захарова заявила о попытке США переложить траты на содержание Зеленского на ЕС
Мир
Генсек ООН назвал соглашение Израиля и ХАМАС важным шагом в верном направлении
Мир
Сирийские средства ПВО отразили ракетную атаку Израиля над Дамаском
Общество
Путин объявил 2024 год в России Годом семьи
Армия
МО сообщило об отражении трех атак ВСУ в Запорожской области
Армия
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 в ДНР
Недвижимость
В Москве спрос на рынке новостроек делюкс-класса достиг максимума с 2021-го

Российских ученых изо льда установят в Новом Уренгое

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ледяные конструкции с портретами великих русских изобретателей установят на городской площади Нового Уренгоя (ЯНАО). Об этом рассказал мэр города Андрей Воронов в своем Telegram.

«На городскую площадь завезли лед, мастера уже сделали каркасы для будущих горок, приступают к резке льда. Тематика городка в этом году — 300 лет Российской академии наук. Это очень символично в Год знаний на Ямале», — написал градоначальник, его цитату приводит ИА «Ура.ру».

Как уточнил Воронов, всего на площади поставят 20 конструкций: портреты знаменитых на весь мир Ломоносова, Кулибина, Менделеева, Струве и их изобретения.

Одной из главных ледяных фигур станет конструкция здания Петербургской академии наук. В 2024 году ей исполнится 300 лет. Также в ледяном городке специально для детей обустроят маленькие горки, лабиринты и фотозоны.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Новом Уренгое открыли самую большую в ЯНАО школу. Арктический лицей в газовой столице возвели за два года, он рассчитан на 1,6 тыс. учеников.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023