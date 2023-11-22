Российских ученых изо льда установят в Новом Уренгое

Ледяные конструкции с портретами великих русских изобретателей установят на городской площади Нового Уренгоя (ЯНАО). Об этом рассказал мэр города Андрей Воронов в своем Telegram.

«На городскую площадь завезли лед, мастера уже сделали каркасы для будущих горок, приступают к резке льда. Тематика городка в этом году — 300 лет Российской академии наук. Это очень символично в Год знаний на Ямале», — написал градоначальник, его цитату приводит ИА «Ура.ру».

Как уточнил Воронов, всего на площади поставят 20 конструкций: портреты знаменитых на весь мир Ломоносова, Кулибина, Менделеева, Струве и их изобретения.

Одной из главных ледяных фигур станет конструкция здания Петербургской академии наук. В 2024 году ей исполнится 300 лет. Также в ледяном городке специально для детей обустроят маленькие горки, лабиринты и фотозоны.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Новом Уренгое открыли самую большую в ЯНАО школу. Арктический лицей в газовой столице возвели за два года, он рассчитан на 1,6 тыс. учеников.