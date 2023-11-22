Брендированные к 100-летию Ямала автобусы поступили в Салехард

Семь новых брендированных к 100-летию Ямала автобусов поступили в Салехард. Об этом в среду, 22 ноября, сообщает пресс-служба департамента транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа в своем Telegram.

В ведомстве заявили, что автобусы работают на газомоторном топливе и оснащены всем необходимым для безопасной перевозки и комфорта пассажиров, пишет ИА «Ура.ру».

Ранее в ноябре сообщалось, что в Новом Уренгое открыли самую большую школу ЯНАО. Арктический лицей в газовой столице возвели за два года, он рассчитан на 1,6 тыс. учеников.